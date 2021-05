di Marco Amato, inviato a Vinovo

Una partita dai mille significati, valenze simboliche, emozioni da celare fino al novantesimo. Si gioca oggi l'ultimo turno della Serie A Femminile e le Juventus Women affrontano l'Inter nel Derby d'Italia. Con lo scudetto già in tasca, l'obiettivo rimane ugualmente la vittoria, per chiudere il torneo con una striscia infinita di 22 vittorie su 22 gare e per salutare, con l'ennesimo record, Rita Guarino, all'ultima partita sulla panchina bianconera.



IL TABELLINO



Juve Women-Inter: 5-0



Marcatrici: (Gama 3', Girelli 4', Caruso 12', Hyyrynen 18', Staskova 75')



Juve Women (4-3-3): Giuliani (Bacic 46'); Hyyrynen (Lundorf 60'), Gama, Salvai (Caiazzo 74'), Boattin (Giordano 69'); Caruso, Zamanian (Pedersen 60'), Rosucci; Staskova, Girelli, Bonansea​. A disp. Soggiu, Galli, Ippolito, Berti . All. Guarino

Inter (4-4-2): Marchitelli (Aprile 54'); Merlo, Debever (Auvinen 63'), Alborghetti, Brustia; Rincón, Pandini, Marinelli, Møller; Tarenzi, Baresi (Catelli 74'). A disp. Gilardi, Fracaros, Pavan, Gallazzi, Passeri, Vergani. ​All. Sorbi



Arbitro: ​signor ​Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



75' - GOL JUVE, Staskova dentro l'area prende la mira e centra l'angolino



70' - TIro-cross velenoso di Rosucci, Aprile attenta blocca sulla linea di porta



63' - Tiro di Lundorf da fuori area, conclusione alta



54' - Marchitelli lascia il campo, pasillo delle due squadre per il portiere nerazzurro che lascia il calcio giocato 46' - Via alla ripresa



INTERVALLO



44' - OCCASIONE JUVE, missile di Staskova da distanza ravvicinata che esce alto di poco



40' - Rosucci penetra in area e viene atterrata dalla difesa nerazzurra, l'arbitro non ravvisa un intervento da rigore



27' - OCCASIONE INTER, paratona di Giuliani che toglie dalla porta un colpo di testa ravvicinato di Tarenzi



18' - GOL JUVE! In rete Hyyrynen che da due passi appoggia in rete dopo un'azione ottimamente orchestrata dalle bianconere. Simpatico il siparietto nell'esultanza, con Guarino ironicamente incredula del gol della calciatrice e poi un lungo abbraccio tra le due



12' - GOL JUVE, segna anche Caruso! Diagonale da fuori area della centrocampista che si infila all'angolino



6' - DOPPIA OCCASIONE JUVE, prima Zamanian, poi Girelli trovano in area l'opposizione di Marchitelli che copre bene lo specchio della porta



4' - GOL JUVE, GIRELLI! Ancora un colpo di testa ravvicinato ed è subito 2 a 0 per le bianconere



3' - GOL JUVE, Sara Gama! La centrale di difesa trova spazio nell'area nerazzurra e sblocca il risultato con un piattone destro. Subito dopo, corsa per andare a festeggiare con Guarino



1' - Si parte!