La Juventus Women di Rita Guarino si prepara al Derby d'Italia, forte dei tre punti di vantaggio sulla seconda, la Fiorentina, ma con ancora una gara da giocare. Così, sarà proprio la sfida contro l'Inter a decretare se le bianconere possono continuare la loro fuga in solitaria o se dovranno guardarsi dalle inseguitrici. Le nerazzurre, dal canto loro, si stanno godendo da metà classifica la loro stagione d'esordio in Serie A, dopo la promozione dalla B della scorsa stagione. Una partita che resta comunque delicata, come evidenziato anche dalla grande partecipazione di pubblico: infatti, il Campo Ale & Ricky di Vinovo ha fatto registrare il sold out.



31' - Boattin prova il cross, che viene però respinto in corner.

24' - Aborghetti si fa trovar bene in area, ma la sua conclusione ad incrociare viene deviata in corner dall'allungo di Giuliani.

23' - Ancora Tarenzi che prova a farsi pericolosa, con la conclusione da fuori che Giuliani blocca centralmente.

21' - Cernoia si accentra da destra, ma il suo mancino da fuori è facile preda per Aprile.

19' - L'Inter cerca spesso il lancio in profondità per Tarenzi, ma Gama è bravissima a tenere la linea del fuorigioco alta.

15' - Pedersen imbeccata in area da Cernoia, pasticcia con il pallone e si porta fuori la sfera.

8' - Tarenzi trova spazio nel cuore dell'area bianconera, ma Giuliani respinge la sua conclusione ad incrociare. Grande rischio!

6' - Pandini cerca la conclusione al volo da fuori, Giuliani controlla centrale.

5' - Girelli allarga per Bonansea che, dal vertice destro dell'area, cerca il palo più lontano. Aprile osserva uscire a fil di palo.

2' - Conclusione di Cernoia, corner per la Juve

1' - Fischio d'inizio





JUVENTUS WOMEN - INTER 0-0

Juventus Women (4-3-3): Giuliani, Hyyrinen,Gama, Boattin, Sembrant, Galli, Cernoia, Rosucci, Pedersen, Girelli, Bonansea. A disp. Bacic, Taasselli, Sikora, Franco, Salvai, Caruso, Staskova, Zamanian, Souza. All. Guarino



Inter: Aprile, Bartonova, Debever, Auvinen, Brustia, Nyman, Pandini, Alborghetti, Rincon, Marinelli, Tarenzi. A disp. Marchitelli, Quazzico, D'Adda, Capucci, Pisano, Colombo, Santi, Baresi, Goldoni. All. Sorbi