Torna in campo laWomen di Joe Montemurro dopo la vittoria di una settimana fa a Seregno contro il Como Women. Questa volta l'avversaria è l'Inter, dell'ex allenatrice bianconera Rita, colei che ha fondato la Juventus Women partendo da un foglio bianco insieme a Stefano Braghin. Non solo però, tra le fila nerazzurre ci sarà anche Sofie Junge, colei che ha segnato il primo gol della storia della Juve Women allo Stadium in quel famoso Juve-Fiorentina 1-0, deciso proprio dalla danese. Una gara dalle mille emozioni quella che si prospetta oggi a Biella. La città piemontese che ancora una volta ha risposto bene alla presenza delle bianconere facendo registrare un altro soldout.IL TABELLINOMarcatrici: 2' Caruso (J), 5' Grosso (J)Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Cascarino, Boattin; Grosso, Caruso; Beerensteyn, Garbino, Thomas; Nystrom. A disp. Aprile, Gama, Cafferata, Nilden, Cantore, Girelli, Palis, Bellucci, Sembrant.. MontemurroDurante; Thogersen, Tomter, Bowen, Sonstevold; Pandini, Csiszar, Simonetti; Cambiaghi, Polli, Bonfantini. A disp. Cetinja, Karchouni, Santi, Bugeja, Merlo, Robustellini, Alborghetti, Njoya, Jelcic.. GuarinoArbitro: Mastrodomenico di MateraAmmonite:18'- Ci prova ancora la Juve con il tiro di Caruso dal limite dell'area che si spegne ala destra di Durante sui cartelloni pubblicitari5'- BIS JUVE, fa tutto Grosso, si smarca e lascia partire un sinistro a giro chirurgico togliendo le ragnatele dall'incrocio dei pali, poi corre ad esultare con Roberta Aprile4'- Beerensteyn ad un passo dal raddoppio, gran conclusione dal limite che fa distendere Durante in angolo2'- GOL JUVE la sblocca subito Caruso, Thomas crossa in mezzo per Nystrom, ribattuta della difesa nerazzurra sui piedi di Caruso che appoggia in portaCalcio d'inizio