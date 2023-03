Un pareggio per 1-1 all'andata al Konami Youth Development Centre di Milano la scorsa settimana rimediato dalla Juventus Women contro l'Inter Women. Joe Montemurro contro Rita Guarino ancora una volta. All'andata a Julia Grosso ha risposto Beatrice Merlo. Si decide tutto oggi nella gara di ritorno tra le mura bianconere di Vinovo. Attesa una grande cornice di pubblico con l'Ale&Ricky tutto esaurito.(4-3-3): Peyraud Magnin; Gama, Salvai, Sembrant, Lenzini; Gunnarsdottir, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. A disp: Aprile, Forcinella, Simon, Duljan, Caruso, Schatzer, Pfattner, Nyström, Cantore. All: MontemurroInter Women: in attesa