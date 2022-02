di Marco Amato, inviato a Vinovo

Una partita dai molteplici significati, questo rappresenta la sfida valevole per il ritorno dei quarti di Coppa Italia tra Juventus Women e Inter. Il primo: le bianconere hanno la competizione come obiettivo e oggi devono vincere e dimostrare di essere tornate la macchina da guerra osservata prima della sosta. Il secondo: il ritorno, in quella che è stata casa per 4 lunghi anni, di Rita Guarino.



IL TABELLINO



Juventus Women-Inter: 1-0



Marcatrici: (Bonansea 14')



Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Grosso; Bonansea, Hurtig, Cernoia. All. Montemurro. A disp. Aprile, Hyyrynen, Nilden, Panzeri, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Staskova, Girelli



Inter (4-4-2): Durante; Sønstevold, Kathellen, Kristjánsdóttir, Landström; Karchouni, Simonetti, Csiszàr, Pandini; Bonetti, Njoya Ajara. All. Guarino. A disp. Cartelli, Santi, Marinelli, Brustia, Polli, M. Portales, Alborghetti, Passeri, Vergani.



Ammonizioni:



Arbitro: Sig. Marini di Trieste



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



37' - Partita bloccata, combattuta a centrocampo, con l'Inter che prova a mettere la testa fuori alla ricerca del pari



22' - Tiro-cross di Cernoia, Durante vola e devia fuori una conclusione che stava diventando pericolosa



17' - Risponde subito l'Inter, Bonetti al volo da dentro l'area, paratona di Peyraud-Magnin



14' - GOL JUVE, cross liftato di Lenzini sul secondo palo, arriva Bonansea che al volo la mette sotto la traversa



12' - Tiro dalla distanza di Sembrant, ampiamente fuori



10' - Fase di studio del match, con le bianconere che tengono il possesso palla ma senza trovare spazio tra le maglie nerazurre



1' - Fischio d'inizio del match