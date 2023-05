La Juventus Women nella penultima apparizione tra le mura amiche di Vinovo sfida per la sesta volta in stagione l'Inter di Rita Guarino. Questi i nostri voti:una gran parata in avvio di gara su Chawinga, poi una gara di controllo.Ferma Pandini in area di rigore, qualche buon anticipo e qualche buona chiusura alla sua prima apparizione in Serie A. Dal 70'6 ruolo inedito, se la cava bene.In leggero affanno in qualche occasione, Chawinga e Polli non sono avversarie semplici. Dal 46'6 ordinata e attenta.Grande chiusura nella prima frazione su Chawinga. Una delle migliori del primo tempo, sempre in controllo, aiuta spesso con indicazioni verbali le compagne di reparto, in particolare l'esordiente Simon.Parte bene, un assist a Cantore per il raddoppio della Juventus. Spende moltissime energie, una chiusura super in scivolata su Chawinga nella propria area. Al minuto 74 avvia un duello in velocità con Chawinga e lo vince, super.La miglior condizione è ancora lontana ma la sua prestazione è comunque sufficiente. Dal 84'S.V. esordio in Serie A per la classe 2004Sblocca la gara ma poi si spegne. Lamenta un fallo in occasione del pallone perso da cui parte il 2-2 dell'Inter.Rinnova con la Juve, crea e inventa. Una triangolazione con Cantore la porta al tiro, gestisce sempre bene. Dal 70'6 si vede poco.Sta cercando la miglior condizione ma è comunque sufficiente.Torna al gol. Nel primo tempo brilla, una delle migliori. Lotta, conquista palloni ed inventa per le compagne. Le sue braccia al cielo dopo il gol dicono tutto.La sua crescita è evidente. Migliora di partita in partita, è in fiducia e si vede. Dal 706 fa a sportellate.Una formazione inedita, una partenza sprint, poi un avvio di ripresa in calo. La sua Juve ne esce con un pareggio.