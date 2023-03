La Juventus Women a Vinovo contro l'Inter. In rete nel primo tempo Sara Bjork Gunnarsdottir dopo il pareggio dell'andata, nella ripresa pareggia Chawinga. Nel primo tempo supplementare è Lineth Beerensteyn a regalare la vittoria alle bianconere. Queste le nostre pagelle:Sempre attenta. Brava quando chiamata in causa, soprattutto nella ripresa in due occasioni su Chawinga. Se le bianconere vincono grande merito a lei.- Una gara attenta. Non si fa sorprendere nonostante le attaccanti dell'Inter siano avversarie ostiche. Fortunata quanto Chawinga le scappa. Dal 80'colpisce una traversa e si propone spesso.Chawinga non è avversario facile ma così come all'andata si dimostra un muro. Invalicabile. Che grinta nel secondo tempo supplementare protagonista di una super cavalcata che respinge Piazza.Duella con Polli per tutta la partita, qualche colpa in occasione del pareggio di Chawinga.Una delle migliori. Si fa ammonire in maniera intelligente per non farsi superare da Chawinga. Suo l'assist per il vantaggio di Gunnarsdottir. Una grande gara. Dal 70'7 dai suoi piedi parte l'assist per Beerensteyn, porta solidità a centrocampo.Sufficiente. Attenta, ci prova in più occasioni. Spende, si propone e quando ha il pallone tra i piedi è difficile toglierglielo.Se all'andata era sembrata poco sicura per i primi 80 minuti si riscatta. Poi si fa saltare da Chawinga per il pareggio dell'Inter. Poi si supera in chiusura.Pericolosissima in più frangenti. Regala il vantaggio con un colpo di testa. Dal 108'S.V.Le manca sempre il passaggio verso la porta, costruisce ma non concretizza.Il suo primo tiro in porta arriva dopo 50 minuti di gara e tra l'altro neanche la inquadra. Si spende per la squadra ma forse non basta.Spreca. Tanto, troppo per essere una gara che vale la finale. Si riscatta nel primo tempo supplementare regalando il gol che vale il 2-1.- Una vittoria che vale tanto, vale la finale di Coppa Italia. Le assenze però si fanno sentire.