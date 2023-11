La Juventus Women in campo a Biella travolge l'Inter di Rita Guarino, resta al secondo posto in classifica alle spalle della Roma che dista tre lunghezze. Queste le nostre pagelle:



PEYRAUD-MAGNIN 6- Scomposta nell'uscita nel primo tempo manca il pallone e travolge Polli, dagli spalti c'è chi rumoreggia chiedendo un calcio di rigore. Poi non si fa più sorprendere.



LENZINI 7- Più propositiva, in particolare nel primo tempo, Bonfantini sulla sua corsia non le fa paura. Dal 76' Gama S.V.



SALVAI 6,5- Chiude bene e vince i duelli fisici con Polli, una buona gara.



CASCARINO 6,5- Da una sua finta di corpo nasce il poker di Thomas, in difesa è precisa.



BOATTIN 6- Meno propositiva delle compagne di reparto, tiene bene Cambiaghi.



CARUSO 7,5- Le bastano una manciata di secondi per sbloccare la gara ed esplodere di gioia. Precisa, corre e non si stanca mai.



GROSSO 7,5- Che gol, da guardare e riguardare, lascia tutti a bocca aperta quel tiro a giro con cui toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali. Una gara interamente giocata su alti livelli prima di lasciare il campo, un centrocampo stellare quello della Juventus Women. Dal 68' Palis 6 rientrata in campo dopo alcune partite di assenza.



THOMAS 8- Che gara. Dopo la rete contro il Como oggi gioca titolare e se le statistiche sono a suo favore contro le nerazzurre lei le mantiene, una doppietta ed un'esultanza come Haaland con cui mette in mostra tutte le sue doti balistiche.



GARBINO 6,5- Scatena un "uuh" del pubblico con una conclusione di sinistro di prima intenzione dal limite dell'area e serve anche Thomas per il secondo gol. Una gara nel complesso buona.



BEERENSTEYN 6,5- Una gara meno vivace del solito anche se fa sporcare i guantoni a Durante. Dal 68' Nilden 6 poco meno di mezz'ora a sua disposizione, se la cava bene.



NYSTROM 5,5- Ancora non ci siamo. Non riesce ad entrare nelle manovre offensive, fatica. Dal 76' Girelli 7 entra, si gira e serve Thomas bene in profondità, pochi minuti dopo si fa abbattere da Simonetti in area procurandosi il rigore che trasforma. What else?



All. MONTEMURRO 8- Schiera Thomas titolare, fiducia ripagata da una doppietta. La Juve mette subito in cassaforte la gara con due gol nei primi dieci minuti ma rimane cinica e concentrata, bene.