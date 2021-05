2







di Marco Amato, inviato a Vinovo

Le Juventus Women salutano la stagione 2020/2021 della Serie A Femminile con la 22esima vittoria su 22 gare. Netto 5 a 0 rifilato all'Inter in una partita carica di emozioni e significati. GIULIANI 8 – Una parata fenomenale nel primo tempo. All'intervallo corre verso i tifosi per salutare e, di fatto, chiudere il capitolo della propria carriera a tinte bianconere (Dal 46' BACIC 6 - Attenta quando serve)



HYYRYNEN 7.5 – La soddisfazione di chiudere una stagione giocata su altissimi livelli, e a volte fuori ruolo per necessità, con un gol (Dal 60' LUNDORF 6 - Sfiora il gol appena entrata)



GAMA 7.5 – Per 4 anni ha rappresentato la luogotenente di Guarino nello spogliatoio: la partita non poteva che cominciare con una sua rete e il saluto alla coach



SALVAI 6.5 – Concentrata nonostante le avanzate nerazzurre scarseggino, ennesima prova di solidità e carisma (Dal 74' CAIAZZO 6 - Entra per sostituire Salvai acciaccata e non si fa trovare impreparata)



BOATTIN 6.5 – Chiude l'anno come l'ha cominciato: consumando la fascia di competenza avanti e indietro (Dal 69' GIORDANO 6 - Minuti importanti in vista della prossima stagione)



CARUSO 7 – La sua crescita negli ultimi 4 anni è la rappresentazione plastica dell'eredità di Guarino: fiducia nelle giovani, lavoro, mentalità e sviluppo. È diventata un punto di riferimento, con qualità tecniche eccelse



ZAMANIAN 6.5 – Una buona ora di gioco e un messaggio: per il centrocampo della prossima stagione c'è anche lei! (Dal 60' PEDERSEN 6 - "Sempre lì, lì nel mezzo" e sempre a far girare la squadra e chiudere le avversarie



ROSUCCI 7 – Con l'ennesima prestazione di alto livello mette un punto ad una stagione in crescendo, cominciata con alcune difficoltà ma conclusa con una serie di partite dove si è dimostrata insostituibile per il centrocampo della Juve



STASKOVA 7 – Tanto impegno e lavoro per la squadra, la ciliegina sulla torta il gol meritato nel secondo tempo. La calciatrice è in rampa di lancio per una prossima stagione da protagonista



GIRELLI 8 – In una giornata così particolare non poteva mancare il suo gol, e infatti timbra il cartellino anche oggi, consolidando così la testa della classifica cannoniere



BONANSEA 7 – Gioca per il piacere di farlo e mette in mostra le sue qualità immense; cerca in ogni modo l'assist per le compagne. La speranza è di rivederla in bianconero anche nella prossima stagione



All. GUARINO 10 - Non scende in campo, ma è lei la protagonista implicita del match. Gioca una partita a parte, su e giù nell'area tecnica, concentrata su quello che succede nel rettangolo verde o girata a parlare verso lo staff tecnico. Raccoglie gli abbracci delle marcatrici, che subito dopo aver gonfiato la rete le corrono incontro per omaggiarla