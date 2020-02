di Mattia Pintus, inviato a Vinovo

Ecco le pagelle di Juventus Women-Inter:



Giuliani 6 - Qualche indecisione sul gol di Baresi, per il resto controlla ogni pallone dalle sue parti



Boattin 7 - Un assist fantastico per Bonansea, che taglia in due il campo. Di qualità.



Gama 6,5 - Tarenzi crea qualche grattacapo di troppo, ma riesce a contenere



Sembrant 7 - Statuaria in difesa e pure in attacco. Colpo di testa da centravanti.



Hyyrynen 6,5 - Si preoccupa più a difendere che spingere, pochissime sbavature



Cernoia 7,5 - Gol e assist, sempre nel vivo del gioco. Un mancino pericolosissimo.



Rosucci 5,5 - Unica "insufficiente", si lascia un po' centrifugare a centrocampo. (Maria Alves 7 - Da all'attacco bianconero quello sprint che mancava)



Galli 6,5 - Partita di interdizione per Yaya, che pulisce il gioco ogni volta che serve.



Pedersen 6 - Fatica ad entrare nel vivo dell'azione (Caruso sv)



Girelli 8 - Silenziosa per un tempo, strepitosa nell'altro: mettete un pallone in area, qualsiasi, che al resto ci pensa lei.



Bonansea 7 - Ha il merito di sbloccare la partita, crea sempre sovrannumero in dribbling. Unico difetto, qualche tocco di troppo, quando invece la palla avrebbe dovuto correre più velocemente. (Zamanian 7 - Entra e piazza l'assist per Sembrant su punizione, poi rischia il gol da cui nasce la doppietta di Girelli).



All. Guarino 7 - Azzecca tutti i cambi, brava a ridare ritmo alla squadra dopo un primo tempo sottotono.