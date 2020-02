La Juventus Women ospita l'Inter con il vestito da festa, quello che si indossa per le grandi occasioni, com'è, d'altronde, il Derby d'Italia. Così, Rita Guarino si affida all'undici migliore, con la sicurezza Girelli in attacco e la difesa affidata alla guida del capitano, Sara Gama. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.



Juventus Women (4-3-3): Giuliani, Hyyrinen,Gama, Boattin, Sembrant, Galli, Cernoia, Rosucci, Pedersen, Girelli, Bonansea. A disp. Bacic, Taasselli, Sikora, Franco, Salvai, Caruso, Staskova, Zamanian, Souza. All. Guarino



Inter: Aprile, Bartonova, Debever, Auvinen, Brustia, Nyman, Pandini, Alborghetti, Rincon, Marinelli, Tarenzi. A disp. Marchitelli, Quazzico, D'Adda, Capucci, Pisano, Colombo, Santi, Baresi, Goldoni. All. Sorbi