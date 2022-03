Dal sito ufficiale dell'Inter:



L'Inter scende in campo domani alle 14.30h per la 18^ giornata del campionato di Serie A Tim Vision contro la Juventus. Per la trasferta di Vinovo, coach Rita Guarino ha convocato le seguenti giocatrici:



Portieri: 1 Cartelli, 12 Gilardi, 22 Durante



Difensori: 2 Sønstevold, 3 Landström, 13 Merlo, 14 Kathellen, 29 Kristjánsdóttir



Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 8 Brustia, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 21 Regazzoli, 27 Csiszàr



Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 10 Bonetti, 17 M. Portales, 33 Ajara Njoya