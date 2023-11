L'di Rita Guarino, tramite il sito ufficiale del club, ha reso nota la lista delleper il big match di oggi contro la- "Dopo la vittoria casalinga contro il Pomigliano, le nerazzurre di coach Rita Guarino sono pronte a tornare in campo. Nell'ottava giornata della Serie A femminile eBay 2023/24 l'Inter Women affronterà in trasferta la Juventus. Il calcio d'inizio del big match è fissato per domenica 19 novembre alle ore 16.00. Per la sfida coach Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici:: 12 Piazza, 21 Cetinja, 22 Durante: 2 Sønstevold, 3 Bowen, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 55 Tomter.: 4 Junge Pedersen, 5 Karchouni, 6 Santi, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 20 Simonetti, 27 Csiszár.: 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 33 Ajara Nchout, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic".