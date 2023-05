Rita Guarino ha parlato nel post partita della sfida tra Juve e Inter, terminata 2-2: "Andiamo a complicarci la vita, in tutte e due le occasioni dei loro gol abbiamo concesso disattenzioni che la Juve non perdona. Non c'è stato un buon approccio della partita, poi nel secondo tempo hanno messo più convinzione nel gioco, ho visto una squadra più organizzata".ATTEGGIAMENTO INIZIALE E BILANCIO STAGIONALE - "Si allena con le situazioni che portano a creare delle partenze di gara ma ogni partita può regalare imprevisti e forse il caldo di oggi lo abbiamo sofferto. Il bilancio lo faremo alla fine, il rendimento medio è stato alto in regular season, a testimoniare il percorso di crescita e in linea con gli obiettivi prefissati. Adesso attendiamo le prossime partite per capire se le aspettative saranno confermate o no ma tutto sommato il bilancio è positivo, ci dà possibilità di migliorare ma se guardiamo alle spalle il miglioramento è netto."JUVE SENZA SCUDETTO - "Non ci ho mai pensato, ero preoccupata per la mia squadra. La Roma ha meritato lo scudetto, mi aspettavo che la Juve potesse subire questa cavalcata, la Roma ha avuto grande continuità".