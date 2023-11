DaJuventus Women e Inter si affrontano al La Marmora - Pozzo di Biella nel match valido per il campionato di Serie A Femminile. Entrambe le squadra arrivano da una vittoria: le bianconere sul Como, le nerazzurre sul Pomigliano. Fischio d'inizio del match domencia 19 novembre alle ore 16:00.DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-INTER IN DIRETTA?Juventus Women-Inter verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN e Rai Play e anche in diretta tv su Rai 2.