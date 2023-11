Una giornata memorabile, quella di ieri, per Lindsey, grande protagonista nel big match tra. A partire dalla stagione 2021/22, nessuna calciatrice ha realizzato più marcature multiple in Serie A di lei (sei, al pari di Valentina Giacinti). Contro nessuna squadra, inoltre, ha fatto più gol che contro quella nerazzurra in campionato (cinque, come contro l'Empoli); in aggiunta, quella milanese è diventata la prima avversaria a cui è riuscita a segnare nel torneo con più di due squadre differenti (uno con la Roma, uno con il Milan e uno con la Juventus). Thomas ha anche realizzato una doppietta in Serie A per la prima volta da quella messa a segno in campionato con il Milan contro la Fiorentina, il 26 novembre 2022.