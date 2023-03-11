Marcatrici: 2' Gunnarsdottir (J), 83' Chawinga (I), 100' Beerensteyn
Juventus Women (4-3-3): Peyraud Magnin; Gama (80' Cantore), Salvai, Sembrant, Lenzini (70' Caruso); Gunnarsdottir, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. A disp: Aprile, Forcinella, Simon, Duljan, Schatzer, Pfattner, Nyström. All: Montemurro
INTER (3-4-1-2): Piazza; Fordos (101' Jansdottir) , Van der Gragt, Alborghetti; Thogersen, Simonetti (78' Njoya) , Mihashi (68' Santi), Merlo; Pandini (68' Karchouni); Polli (101' Marinelli), Chawinga. A disp. Gilardi, Csiszar, Lang, Calegari. All. Guarino
Ammonite: Lenzini (J), Van der Gragt (I), Salvai (J), Fordos (I)