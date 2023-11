Derby d'Italia "al femminile" numero 11 domenica 19 novembre a Biella, dove lasfiderà appunto l', in quello che sembra a tutti gli effetti un anticipo del big match dell'Allianz Stadium di domenica 26. La squadra bianconera finora non ha mai perso contro le nerazzurre e pareggiato in due occasioni. L'ultimo precedente vittorioso è dello scorso marzo, 1-3, in trasferta, per la Poule Scudetto.