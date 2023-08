Inizia la stagione 2023/2024 della: quella della conferma in Europa e, soprattutto, quella del riscatto in Italia. L'obiettivo, ovviamente, é quello di tornare a vincere il campionato dopo che la Roma é riuscita a spezzare il dominio bianconero. E mentre alcune compagne si trovano ancora dall'altra parte del mondo, impegnate nel Mondiale; chi non ha avuto impegni internazionale comincia oggi a presentarsi al JMedical per le visite di rito.