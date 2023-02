Brutte notizie in casa, mentre a Vinovo si giocano gli ultimi minuti della partita contro il Parma con le bianconere in vantaggio 2 a 1. Infortunio per Martinache è andata a terra senza contatto con un'avversaria: rialzata, la calciatrice ha lasciato il campo toccandosi il ginocchio destro e zoppicando visibilmente, mani sul volto e dolorante. Nelle prossime ore gli esami strumentali per capire entità dell'infortunio e tempi di recupero.