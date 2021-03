Problemi perprima della gara con la Fiorentina. La bianconera ha avuto infatti un risentimento all'adduttore della coscia destra e non prenderà parte alla partita. Lagiocherà a Firenze questo pomeriggio, calcio d'inizio alle 14.30. Potete seguire la diretta cliccando su questo link. Un infortunio che non ci voleva per Rita: la Juve nei giorni scorsi ha già perso Barbaraper infortunio. Staremo a vedere come reagirà la squadra, conche a Firenze partirà dalla panchina...