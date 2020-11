Gli infortuni non sono una prerogativa solo della Juventus maschile. Le Women, con capitan Gama ancora ai box (seppur rientrata in gruppo) e Salvai ancora positiva al Covid-19, deve fare i conti con l'infortunio occorso oggi a Lina Hurtig, nuovo acquisto di questa stagione. La giocatrice svedese ha subìto un infortunio che la terrà per un po' lontana dai campi: secondo quanto emerso dagli esami presso il J Medical, la Hurtig ha una ​distorsione del ginocchio sinistro con coinvolgimento del menisco esterno. Il prossimo impegno delle ragazze di coach Guarino è domenica in Coppa Italia contro il Pink Bari.