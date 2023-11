Ha dovuto lasciare il campo anzitempo ieri Cristiananel corso dell'amichevole contro la Freedom (club che milita in Serie B femminile). Per l'attaccante dellaWomen un problema alla caviglia destra che è stato valutato questa mattina presso il JMedical con gli esami strumentali del caso, si attendono aggiornamenti. In dubbio oltre alla gara contro il Napoli Femminile in programma domenica a Cercola (NA) potrebbe esserci anche la Nazionale.