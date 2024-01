Manca poco meno di un'ora al calcio d'inizio della sfida tra la Juventus Women e il Sassuolo. Chi non sarà della gara è Sara Bjork, l'islandese ha rimediato un sovraccarico al polpaccio durante la seduta di allenamento, non c'era tempo per smaltirlo quindi si è preferito lasciarla a Torino. Ha già svolto gli esami strumentali, sono escluse lesioni.