Ore di attesa in casa Juventus Women. Nel corso dell'allenamento di ieri, verso la fine della sessione, si è fermata Barbara. L'attaccante azzurra ha accusato un problema di natura muscolare alla coscia destra. Ha già svolto gli esami strumentali, sono attesi nelle prossime ore gli esiti. Non sarà a disposizione però nella gara di domenica sera a Seregno contro il Como Women. Non si tratta dello stesso problema che l'aveva fermata alla vigilia della gara contro la Roma, in quel caso si trattava di problema alla caviglia.