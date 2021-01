Laha conquistato oggi una preziosa e netta vittoria contro l'Inter per 3 a 0, con le reti della solita Girelli, Galli e Pedersen. Con questa ennesima vittoria, la squadra di Guarino conquista il titolo di squadra campione d'inverno della Serie A femminile. Il percorso, fin qui, delle bianconere è incredibile: 11 vittorie in 11 partite disputate in campionato. A questo si somma la vittoria della Supercoppa contro la Fiorentina della settimana scorsa.