La Juve vince 2-0 contro San Marino ed è in vetta alla Serie A a punteggio pieno. Ora la sosta per le nazionali. Ecco il punto sulla terza giornata.



CLASSIFICA



9 Milan, Fiorentina, Juventus; 7 Sassuolo; 6 Empoli Ladies; 4 Roma; 3 Pink Bari, San Gimignano; 0 Hellas Verona*, Inter*, Napoli. *una partita in meno



RISULTATI



Empoli-Roma: 2-0 (50' Prugna rig., 90+6' Glionna rig.)

Milan-Pink Bari: 3-1 (4' Giacinti (M), 24' Ketia aut. (M), 57' Giacinti (M), 78' Soro (B))

Sassuolo-Napoli: 3-1 (29' Di Marino (N), 41' Bugeja (S), 60' Dubcova rig. (S), 64' Bugeja (S))

Fiorentina-San Gimignano 3-2: (27' Mascarello (F), 32' Adami (F), 41' Cantore rig. (S), 62' Martinovic (S), 80' Sabatino (F))

Juventus-San Marino: 2-0 (71' Girelli, 82' Caruso)

Verona-Inter: 06/09, 20:45



Prossimo impegno:*

Milan - Juventus*

Campionato Nazionale Femminile Serie A. 4° Giornata Girone di Andata.

Sabato 3 ottobre 2020 ore 15:00 (Data/Orario e Campo in definizione)