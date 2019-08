Lasta proseguendo al meglio la propria preparazione estiva e ieri ha sconfitto nettamente lo Zurigo in amichevole. In attesa della finale della Women's Cup contro il Paris Saint-Germain e del successivo inizio di stagione, sono stati fissati i primi impegni delle ragazze bianconere con le rispettive Nazionali, per le qualificazioni ai prossimi Europei. Impegnate saranno Lindacon la Svezia, Andreacon la Repubblica Ceca e Doriscon la Croazia.