Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Pauline Peyraud-Magnin e Annahita Zamanian sono risultate positive al Covid-19: lo ha comunicato la Juventus, diramando la lista delle convocate per il match contro la Lazio, dalla quale mancherà anche Tuija Hyyrynen per mal di schiena. Le quattro giocatrici positive sono in isolamento e stanno rispettando tutte le procedure del protocollo attualmente in vigore, d'intesa con le autorità competenti.



La lista delle convocate da Joe Monetmurro:



PORTIERI: Aprile, Forcinella

DIFENSORI: Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Sembrant, Panzeri, Lenzini

CENTROCAMPISTI: Cernoia, Rosucci, Pedersen, Grosso, Giai, Caruso

ATTACCANTI: Staskova, Hurtig, Bonfantini, Beccari, Arcangeli, Moretti