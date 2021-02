La Juventus Women svuota i ranghi per i prossimi 10 giorni, dato che gran parte delle sue tesserate sarà impegnata con le rispettive nazionali. Sono 5 le giocatrici non convocate. Innanzitutto le due infortunate Aurora Galli e Sofie Pedersen (quest'ultima, come riporta Tuttosport, tornerà disponibile dopo la sosta per il match di San Marino del 28 febbraio). E poi Annahita Zamanian, Maria Alves e Matilde Lundorf. Loro tre lavoreranno duro a Vinovo per convincere Rita Guarino, in una stagione che le vede sicuramente utilissime per il turnover ma non al primo posto nelle gerarchie.