Una studentessa al primo giorno di scuola, che si guarda intorno intimorita, che deve prendere confidenza con spazi e volti, con tutto ciò che è nuovo. È un po’ questa l’immagine per descrivere le prime esperienze europee delle. L’anno scorso, nell’andata del match contro il, il primo sussulto, la prima mano alzata in classe: “Ci sono anche io!”.La storia, adesso, è totalmente cambiata. La studentessa alle prime armi ha lavorato e ora, pur consapevole dei propri limiti, vuole ritagliarsi un ruolo di protagonista, in quella classe d’élite che è la, lo raccontain conferenza stampa: “Abbiamo acquisito tanta consapevolezza, gli anni scorsi non eravamo ancora pronte, probabilmente. Il timore sta scemando, stiamo acquisendo tanta consapevolezza e faremo tanta strada”. Il timore, la paura, concetto ripreso dache, con una frase, fa capire come il clima sia cambiato: “”. Quella casa che stasera si tingerà di bianconero e spingerà le Juventus Women verso l’impresa., ma c’è ancora tempo affinché sui seggiolini dell’impianto si scrivano altri nomi di tifosi.Rispetto per il, squadra affermata a livello europeo, seconda nel campionato tedesco dietro il Bayern Monaco, ma nessun timore reverenziale. Perché adesso il concetto è chiaro: “”. Una crescita esponenziale, non si approccia la partita da squadra materasso, e questa è già una notizia.. Tanti cambiamenti, dal punto di vista del gioco, ma anche dell’approccio ai big match europei. In tutto questo, una costante: la serenità. Come quella nei visi, nei giochi e nelle parole delle protagoniste che ieri mattina hanno svolto la rifinitura al Training Center di Vinovo. Come quella mai persa, nemmeno dopo la pesante debacle nell’amichevole estiva contro il Barcellona.Calma, serenità, voglia di andare in campo a giocare e di ricevere l’abbraccio dei tifosi. Ma soprattutto consapevolezza:(4-3-3): Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Cernoia, Pedersen, Rosucci; Hurtig, Girelli, Bonansea(4-4-2): ​Schult; Hendrich, Wedemeyer, Janssen, Rauch; Wassmuth, Oberdorf, Lattweln, Knaak; Huth, Roord