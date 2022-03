Tempo di Coppa Italia per la Juventus Women, che questo pomeriggio dalle 14.30 affronta il Milan nella gara valida per la semifinale di andata. Oltre ai precedenti contro le rossonere, c'è un altro dato relativo alla competizione che può far sorridere la squadra di Joe Montemurro. Quella bianconera, infatti, è l'unica squadra ad avere tre giocatrici con almeno tre gol all'attivo in questa edizione del torneo: si tratta di Agnese Bonfantini, Arianna Caruso e Andrea Stasková. Quest'ultima, però, non potrà certamente ripetersi oggi, non essendo stata convocata a causa di una lombalgia.