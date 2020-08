1









La Juventus Women sta per mettere a segno un colpo svedese per l'attacco. Secondo SportExpressen è fatta per l'attaccante classe '95 Lina Hurtig, in arrivo dal Linkoping. Il club svedese ha annunciato che il 1 settembre lascerà la squadra per accasarsi in una big europea, e il giornale svedese ha rivelato che si tratta proprio della Juve. La Hurtig troverebbe in bianconero la compagna di nazionale Linda Sembrant: le due insieme sono arrivate terze con la Svezia ai Mondiali dell'anno scorso, segnando peraltro entrambe nel 5-1 inflitto alla Thailandia nella fase a gironi.