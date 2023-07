Brutte notizie per la Juventus Women. Questa mattina, ora italiana, Linethé stata sostituita nella partita tra Olanda e Portogallo per un colpo subito. A fine match, la giocatrice della Juventus ha lasciato lo stadio in stampelle. Solo gli esami dello staff Oranje riveleranno l'entità dell'infortunio ed eventuali tempi di recupero.