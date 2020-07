Oltre che esplosiva quando gonfia le reti delle squadre avversaria, Cristiana Girelli ama esserlo anche sui social. L'attaccante della Juventus Women non perde infatti occasione per sfoggiare il suo umorismo e la sua vivacità. Oggi ad esempio ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui ironizza sulla palla medica utilizzata in allenamento: "La palla in spiaggia me la ricordavo più leggera...". Insieme a lei nel post si vede la capitana Sara Gama, intenta anche lei a sollevare il pesante attrezzo. La stagione femminile 2020-21 è appena cominciata.