Sono ben otto le giocatrici dellaconvocate per l', il torneo che inizierà il prossimo 16 febbraio in Inghilterra e vedrà ai nastri di partenza anche le padrone di casa, oltre che il Belgio e la Corea del Sud. Qui sotto l'elenco completo.: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa(Juventus), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina(Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia(Juventus);: Arianna(Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Marta Mascarello (Milan), Martina(Juventus), Emma Severini (Fiorentina);: Barbara(Juventus), Agnese Bonfantini (Sampdoria), Sofia(Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana(Juventus), Martina Piemonte (Milan), Elisa Polli (Inter), Annamaria Serturini (Roma).La trasferta oltremanica vedrà anche il "debutto" di Stefanonel suo nuovo ruolo: il dirigente della Juventus Women, infatti, è stato scelto come capodelegazione della Nazionale italiana Femminile.