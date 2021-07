Dal sito ufficiale della: si tratta dei tecnici che hanno superato gli esami finali di due corsi ‘Speciali’ che hanno combinato le licenze C e D, con un programma didattico di 152 ore tenuto in parte on-line e in parte in presenza.Molti i nomi noti del calcio italiano che da oggi sono ufficialmente allenatori abilitati, a cominciare da una corposa presenza di Azzurre come Elisa Bartoli, Barbara, Valentina, Cristianae Martina. E poi ancora, calciatori che ancora oggi calcano i più prestigiosi palcoscenici della nostra Serie A maschile, come – solo per citarne alcuni – Domenico Criscito, Francesco Magnanelli, Marco Parolo e Fabio Quagliarella.La qualifica Uefa B rappresenta uno dei primi step per intraprendere la carriera di allenatore e abilita a poter guidare tutte le prime squadre maschili fino alla Serie D inclusa e le prime squadre femminili fino alla Serie C inclusa. Inoltre con questa abilitazione è possibile allenare tutte le squadre giovanili maschili (ad eccezione delle formazioni partecipanti ai campionati Primavera) e tutte le squadre giovanili femminili.Con il Comunicato Ufficiale numero 9 il Settore Tecnico ha abilitato gli ultimi allievi che avevano frequentato il corso nel 2020. Tra di loro, la migliore è stata l’ex azzurra Marta Carissimi. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare da Martina, Roberta D’Adda, Daniele Buzzegoli e Michael Agazzi.Di seguito, l’elenco completo degli abilitati usciti da questo corso:Edgar Osvaldo Barreto, Elisa Bartoli, Barbara Bonansea, Marta Carissimi, Francesco Favasuli, Federico Marchetti, Enrico Pezzi, Rosalia Pipitone, Paolo Regoli, Martina Rosucci, Laura Tommasella, Nahuel Valentini e Luis Miguel Veloso Pinto.Con il comunicato numero 10, invece, sono stati ufficializzati i nuovi allenatori Uefa B che hanno superato gli esami finali dopo aver frequentato il corso tra lo scorso febbraio e lo scorso aprile. La migliore è risultata essere Simona Parrini; da segnalare inoltre anche le prove finali di Marco Parolo, Valentinae Francesco Magnanelli.Questo l’elenco completo degli abilitati che hanno frequentato il corso:Alessandro Bastrini, Valon Behrami, Simone Bentivoglio, Fabrizio Cacciatore, Elisa Camporese, Daniele Capelli, Andrea Catellani, Valentina Cernoia, Luca Cigarini, Francesco Corapi, Michele Cremonesi, Domenico Criscito, Aniello Cutolo, Andrea De Falco, Marcello Gazzola, Domenico Germinale, Cristiana Girelli, Simone Gozzi, Sandy Iannella, Francesco Magnanelli, Andrea Malgrati, Thomas Manfredini, Andrea Mengoni, Antonio Mirante, Gianni Munari, Antonio Narciso, Stephanie Ohrstrom, Daniele Padelli, Marco Parolo, Simona Parrini, Federico Peluso, Alberto Pomini, Fabio Quagliarella, Penelope Riboldi, Luca Rigoni, Marco Augusto Romizi, Eros Schiavon, Gennaro Scognamiglio, Francesco Tavano, Claudio Terzi, Gennaro Troianello e Massimo Volta."