Dal sito ufficiale della Juve il punto sulle ragazze che a breve saranno impegnate con le rispettive Nazionali.Sono tantissime, come sempre, le giocatrici delleconvocate con le rispettiveche scenderanno quindi in campo in questa pausa dei campionati. Di seguito la lista completa con la suddivisione per Nazione e gli impegni che attendono ogni squadra.Italia - Brasile (Amichevole) | Lunedì 10 ottobre 2022Spagna U23 - Italia U23 (Amichevole) | Giovedì 6 ottobre 2022Italia U23 - Belgio U23 (Amichevole) | Lunedì 10 ottobre 2022Italia U19 - Serbia U19 (UEFA ROUND 1) | Mercoledì 5 ottobre 2022Italia U19 - Galles U19 (UEFA ROUND 1) | Sabato 8 ottobre 2022Italia U17 - Islanda U17 (Round 1 di qualificazione C.E.) | Martedì 4 ottobre 2022Francia U17 - Italia U17 (Round 1 di qualificazione C.E.) | Venerdì 7 ottobre 2022Svizzera U17 - Italia U17 (Round 1 di qualificazione C.E.) | Lunedì 10 ottobre 2022Argentina - Canada (Amichevole) | Giovedì 6 ottobre 2022Canada - Marocco (Amichevole) | Lunedì 10 ottobre 2022Danimarca - Australia (Amichevole) | Martedì 11 ottobre 2022Germania - Francia (Amichevole) | Venerdì 7 ottobre 2022Svezia - Francia (Amichevole) | Martedì 11 ottobre 2022TBD - Islanda (Qualificazione Mondiale) | Martedì 11 ottobre 2022Olanda - Zambia (Amichevole) | Giovedì 6 ottobre 2022Olanda - Norvegia (Amichevole) | Martedì 11 ottobre 2022Spagna - Svezia (Amichevole) | Venerdì 7 ottobre 2022Svezia - Francia (Amichevole) | Martedì 11 ottobre 2022Belgio U23 - Svezia U23 (Amichevole) | Giovedì 6 ottobre 2022Svezia U23 - Inghilterra U23 (Amichevole) | Lunedì 10 ottobre 2022.