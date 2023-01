Giornata speciale oggi per Camilla Forcinella, portiere classe 2001 approdata a Torino nello scorso mercato invernale dalla Fiorentina. Oggi contro il Cittadella Camilla ha esordito in una gara ufficiale con la maglia bianconera, in seguito ha mandato un messaggio tramite i profili social ufficiali della Vecchia Signora. Di seguito il video.