La Juventus Women ieri ha portato a casa anche l'amichevole contro il Montpellier. Via via che il valore delle avversarie sale di livello, i gol segnati dalle bianconere diminuiscono, ma la vittoria finora è assicurata, come nel campionato italiano. Il prossimo impegno si chiama addirittura Barcellona, ma intanto rivolgiamo un ultimo sguardo alla sfida di ieri contro la squadra francese:JTV