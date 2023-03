Come ogni anno Goal ha stilato una classifica con lenel mondo. In questa speciale classifica ci è entrato il gioiellino della Juventus Women ora in prestito al Como Women Chiara. In questa stagione fin qui ha messo a segno 4 gol alla sua prima stagione nella massima serie. Grande talento quello di Beccari che è l'unica giocatrice italiana a rientrare in questa speciale classifica. Come descritto dal sito Goal la giocatrice potrebbe essere la "punta di diamante" tra tutte le bianconere in prestito.