Le 24 contendenti si sfideranno per gli ultimi 12 posti disponibili alla fase a gironi, in cui si uniranno al Barcellona campione in carica, Paris Saint-Germain, Bayern München e Chelsea, qualificate di diritto.Dopo il mini turno iniziale, vinto dalla Juve (12- contro il Kamenica Sasa e 4-1 contro il St. Poulten), ecco il secondo turno, suddiviso in due percorsi: Campioni e Piazzate. Entrambi i percorsi prevedono sfide con gare di andata e ritorno, in programma il 31 agosto/1 settembre e l'8/9 settembreSparta Praha-Hb KogeZNK Qsijek-BreidablikTwente-BenficaApollon Ladies FC-WFC KharkivServette FC Chenois Feminin-Glasgow City FCVålerenga-HäckenLevante-LioneArsenal-Slavia PrahaReal Madrid-Manchester CityWolfsburg-BordeauxRosengard-Hoffenheim​Teste di serieSparta Praha* (CZE) coefficiente 35.300Glasgow City (SCO) 33.600Twente (NED) 20.000Breidablik (ISL) 17.000Häcken* (SWE) 16.100Juventus (ITA) 15.200Apollon LFC (CYP) 14.200Non teste di serieVllaznia (ALB) 10.800Vålerenga (NOR) 9.800WFC Kharkiv (UKR) 9.100Servette FC Chênois (SUI) 7.600Køge* (DEN) 6.900Osijek (CRO) 6.400SL Benfica (POR) 5.600*Entrano direttamente al turno 2Teste di serieLyon* (FRA) 124,400Wolfsburg* (GER) 97,100Manchester City* (ENG) 79,700Slavia Praha* (CZE) 52,300Rosengård* (SWE) 49,100Non teste di serieArsenal (ENG) 27.700Bordeaux (FRA) 18.400Hoffenheim (GER) 15.100Real Madrid* (ESP) 12.800Levante (ESP) 12.800*Entrano direttamente al turno 2Secondo turnoAndata: 31 agosto/1 settembreRitorno: 8/9 settembreSorteggio fase a gironi13 settembreFase a gironiPrima giornata: 5/6 ottobreSeconda giornata: 13/14 ottobreTerza giornata: 9/10 novembreQuarta giornata: 17/18 novembreQuinta giornata: 8/9 dicembreSesta giornata: 15/16 dicembreSorteggio quarti di finale e semifinali20 dicembreQuarti di finaleAndata: 22/23 marzoRitorno: 30/31 marzoSemifinaliAndata: 23/24 aprileRitorno: 30 aprile/1 maggioFinale (Juventus Stadium, Torino)Data da confermare