Le Juventus Women diaffronteranno alle 21 ilin Champions League all'Allianz Stadium. Ci saranno migliaia di tifosi a spingere le ragazze. Tra gli osservati speciali,: l'attaccante bianconera, fondamentale anche in Nazionale, è la miglior marcatrice europea in assoluto della Juve.Per quel che riguarda gli altri numeri, quello tra Juve e Wolfsburg sarà il primo incrocio con una tedesca per le Women. Sarà invece la quarta partita della storia delle bianconere all’Allianz Stadium dopo quelle conOcchi sul: la squadra ha raccolto quattro punti in due gare di UWCL (3-3 col Chelsea in trasferta, 5-0 sul Servette in casa) e in passato hanno vinto per due volte la Champions (2013, 2014). Lo spauracchio è, migliore in campo nelle altre due partite del girone, in cui ha segnato 4 reti. Le stesse di, la miglior marcatrice europea in assoluto delle bianconere (6),