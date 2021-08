Ieri laè scesa in campo a Vinovo per affrontare il, nella seconda amichevole precampionato dopo quella contro le campionesse maltesi del. Partita terminata con il risultato di 4 a 1 e una prestazione positiva, al netto di qualche imprecisione in fase di costruzione e uscita palla dal basso. Protagonista della partita, Barbaracon una doppietta. L'attaccante, su Instagram, ha pubblicato una foto di squadra con le calciatrici sorridenti e il messaggio: "Non sveliamo il motivo dei sorrisi"