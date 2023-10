Dal sito ufficiale della Juve.Nonostante laabbia vinto nove dei 12 precedenti contro ilin Serie A, solo contro il(cinque) conta più sfide che contro le neroverdi (tre) in cui non è riuscita a trovare il successo nel massimo campionato: un ko nel marzo 2019 e due pareggi nei due incroci più recenti (settembre 2022 e gennaio 2023, 1-1 in entrambi i casi). Considerando le ultime tre stagioni di Serie A, inoltre, la squadra bianconera ha perso quattro punti da situazione di vantaggio contro il Sassuolo (due match pareggiati dopo essersi portata avanti nel punteggio). Solo contro lanel periodo ha fatto peggio (cinque).