La calciatrice della Juve Women, Martina Rosucci, ha pubblicato un toccante messaggio sui social per salutare la sua ormai ex compagna Cernoia, trasferitasi al Milan nelle ore precedenti.'12 anni consecutivi con la stessa maglia addosso. Dodici. Consecutivi. In mezzo tutto quello che sappiamo solo noi. Ovunque dalla tua parte Vale'.