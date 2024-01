Il saluto, via social, di Amandadopo il suo passaggio dallaal"Grazie per questi 2 anni e mezzo juventini.Giocare per questo bellissimo club è stato un onore. Ne abbiamo passate tante insieme e ho creato ricordi che porterò con me per sempre. Sono cresciuto come giocatrice di calcio ma anche come persona qui.Ma tutte le storie hanno una fine e questa è la mia fine..Ho incontrato amici da una vita e ho lavorato con persone fantastiche.Grazie a tutti i tifosi che mi sostenete da sempre e grazie ai miei compagni di squadra e staff.Fino alla fine..".