Attraverso una nota condivisa sul proprio sito ufficiale, la Juve Women ha voluto caricare la squadra in vista della finale contro la Roma, ricordando proprio la prima Coppa Italia vinta.'Le Juventus Women sono attese dall'ultima partita della stagione. Il faccia a faccia con la Roma assegnerà l'ultimo trofeo dell'anno: la Coppa Italia Femminile. Le bianconere, detentrici del trofeo, sono pronte a dare tutto per alzare al cielo una coppa anche in questa stagione. L'appuntamento è per domenica 4 giugno 2023 alle ore 16:30 allo stadio Arechi di Salerno. Viviamo insieme l'avvicinamento alla gara. Oggi ripercorriamo il primo successo in Coppa Italia, la finale vinta contro la Fiorentina a Parma nel 2019'.LA PRIMA VOLTA - '28 aprile 2019, stadio Ennio Tardini di Parma. Le Juventus Women, per la prima volta, al loro secondo anno di vita, hanno la possibilità di conquistare, in finale, la Coppa Italia. L'ultimo ostacolo sulla strada che porta alla coppa è la Fiorentina, avversaria fino all'ultimo anche nella lotta scudetto. Le bianconere giocano la partita attesa, dando subito un segnale fortissimo e dominando. Vantaggio all'8' con Ekroth, raddoppio di Cernoia alla mezz'ora con uno dei gol più belli dell'intera avventura di Valentina con la Juventus. Il gol di Bonetti per le viola al 74' non cambia il finale: è la Juve ad alzare la coppa. La prima Coppa Italia della sua storia'.