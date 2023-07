Lindaha rinnovato il suo contratto con laWomen per un'ulteriore stagione. Era stata al centro delle voci di mercato delle ultime settimane che la vedevano lontana da Torino ma alla fine al cuore non si comanda. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione nel rinnovo di contratto del difensore svedese ci sarebbe già la decisione sul suo futuro. Quando appenderà gli scarpini al chiodo sarà l'allenatrice delle giovanili della Juventus. Ora però si concentra sul Mondiale e poi sulla prossima stagione ancora in maglia bianconera.