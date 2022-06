Il mancato rinnovo di Andrea Staskova è stato accolto con sorpresa dai tifosi della Juventus Women. A spiegare come sia andata è Stefano Braghin, dalle colonne di Tuttosport:



MERCATO - «Conservativo: annoia un po’ i tifosi, ma è la mia filosofia. Al massimo tre innesti. Rientra Cantore da Sassuolo, poi un volto a centrocampo e uno in attacco. Staskova? Era in scadenza. Le abbiamo proposto di rimanere legata a noi, con eventuale prestito. Ha preferito andare via. Con le altre non ci sono state problemi, rinnovando con quasi tutte fino al 2024. Non abbiamo percepito nessuna difficoltà nel voler rimanere, sono curiose di vedere fin dove possiamo arrivare».